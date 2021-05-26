Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину

Источник материала: ОНТ

Netflix снимет сериал по «Анне Карениной». Главную роль исполнит российская актриса Светлана Ходченкова. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Netflix.

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В основе шоу – роман Льва Толстого, действие будет происходить в Москве и Санкт-Петербурге наших дней.

Адоптированный сценарий написали Роман Кантор и Мария Микулина, а режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Дата премьеры пока не называется.

Фото: instagram.com/netflixru/

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