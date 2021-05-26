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Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину
Источник материала: ОНТ
Netflix снимет сериал по «Анне Карениной». Главную роль исполнит российская актриса Светлана Ходченкова. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Netflix.
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В основе шоу – роман Льва Толстого, действие будет происходить в Москве и Санкт-Петербурге наших дней.
Адоптированный сценарий написали Роман Кантор и Мария Микулина, а режиссерами и продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Дата премьеры пока не называется.
Фото:
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Netflix снимет сериал по «Анне Карениной». Главную роль исполнит российская актриса Светлана Ходченкова. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Netflix. < ...
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