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Представительство Беларуси в Женеве раскритиковало высказывания пресс-секретаря верховного комиссара ООН по поводу инцидента с Ryanair
Источник материала: ОНТ
Беларусь готова сотрудничать с международными организациями в расследовании инцидента с самолётом Ryanair. Об этом заявляли в МИДе. И еще раз позицию подтвердили в офисе постоянного представительства Беларуси в Женеве.
Здесь дали жёсткий ответ на высказывания пресс-секретаря верховного комиссара ООН Руперта Колвилла о якобы незаконных действиях.
Постоянное представительство Беларуси в Женеве требует заслуживающих доверия доказательств, а при их отсутствии - публичных извинений.
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Представительство Беларуси в Женеве раскритиковало высказывания пресс-секретаря верховного комиссара ООН по поводу инцидента с Ryanair
Беларусь готова сотрудничать с международными организациями в расследовании инцидента с самолётом Ryanair. Об этом заявляли в МИДе. И еще раз позицию подтвердили в...
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