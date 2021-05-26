Представительство Беларуси в Женеве раскритиковало высказывания пресс-секретаря верховного комиссара ООН по поводу инцидента с Ryanair

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова сотрудничать с международными организациями в расследовании инцидента с самолётом Ryanair. Об этом заявляли в МИДе. И еще раз позицию подтвердили в офисе постоянного представительства Беларуси в Женеве.

Здесь дали жёсткий ответ на высказывания пресс-секретаря верховного комиссара ООН Руперта Колвилла о якобы незаконных действиях.

Постоянное представительство Беларуси в Женеве требует заслуживающих доверия доказательств, а при их отсутствии - публичных извинений.

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