Онколог рассказала, как восстановить работу кишечника

Источник материала: ОНТ

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram заявила, что без определенного количества клетчатки правильная работа желудочно-кишечного тракта и организма в целом невозможна, пишет РИА «Новости».

Как сказала врач, 28-30 г клетчатки нужно съедать за день.

Больше всего клетчатки содержится:

- в кураге – 18 г на 100 г продукта;

- в сушеных яблоках – 14,9 г;

- в черносливе – 9 г;

- в авокадо – 6,8 г;

- в финиках – 6 г.

Овощи, богатые клетчаткой:

- брокколи – 3 г;

- баклажаны и свекла – по 2,5 г.

Из пряностей, в которых много клетчатки можно назвать кинзу – 3,8 г.

Кроме того, врач подчеркнула, что вводить клетчатку в ежедневное меню нужно постепенно, так как может вздуться живот. Еще очень важно пить до 6-8 стаканов в день простой воды.

Фото с сайта givemebid.com









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