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Онколог рассказала, как восстановить работу кишечника

26.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онколог рассказала, как восстановить работу кишечника

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram заявила, что без определенного количества клетчатки правильная работа желудочно-кишечного тракта и организма в целом невозможна, пишет РИА «Новости».

Как сказала врач, 28-30 г клетчатки нужно съедать за день. 

Больше всего клетчатки содержится: 

- в кураге – 18 г на 100 г продукта;

- в сушеных яблоках – 14,9 г;

- в черносливе – 9 г; 

- в авокадо – 6,8 г; 

- в финиках – 6 г. 

Овощи, богатые клетчаткой: 

- брокколи – 3 г;

- баклажаны и свекла – по 2,5 г.

Из пряностей, в которых много клетчатки можно назвать кинзу – 3,8 г.

Кроме того, врач подчеркнула, что вводить клетчатку в ежедневное меню нужно постепенно, так как может вздуться живот. Еще очень важно пить до 6-8 стаканов в день простой воды.

Фото с сайта givemebid.com

 



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Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram заявила, что без определенного количества клетчатки правильная работа желудочно-кишечного тракта и...
 
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