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Онколог рассказала, как восстановить работу кишечника
Источник материала: ОНТ
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем
Как сказала врач, 28-30 г клетчатки нужно съедать за день.
Больше всего клетчатки содержится:
- в кураге – 18 г на 100 г продукта;
- в сушеных яблоках – 14,9 г;
- в черносливе – 9 г;
- в авокадо – 6,8 г;
- в финиках – 6 г.
Овощи, богатые клетчаткой:
- брокколи – 3 г;
- баклажаны и свекла – по 2,5 г.
Из пряностей, в которых много клетчатки можно назвать кинзу – 3,8 г.
Кроме того, врач подчеркнула, что вводить клетчатку в ежедневное меню нужно постепенно, так как может вздуться живот. Еще очень важно пить до 6-8 стаканов в день простой воды.
Фото с сайта givemebid.com
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