Антиправительственные митинги в Ираке: протестующие подожгли автомобили служб безопасности

Источник материала: ОНТ

В Багдаде время антиправительственных митингов начались столкновения, демонстранты подожгли автомобили служб безопасности.

Силовики открыли огонь сначала в воздух, а затем по людям. Один человек погиб, 14 ранены.





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