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Антиправительственные митинги в Ираке: протестующие подожгли автомобили служб безопасности
Источник материала: ОНТ
В Багдаде время антиправительственных митингов начались столкновения, демонстранты подожгли автомобили служб безопасности.
Силовики открыли огонь сначала в воздух, а затем по людям. Один человек погиб, 14 ранены.
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В Багдаде время антиправительственных митингов начались столкновения, демонстранты подожгли автомобили служб безопасности. Силовики открыли огонь сначала в...
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