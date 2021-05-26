Город в США медленно уходит под землю

Источник материала: ОНТ

Небольшой фермерский город Коркоран в штате Калифорния (США) медленно уходит под землю. Об этом сообщает The New York Times.

Для местных жителей изменения практически незаметны, но они отслеживаются по спутниковым снимкам NASA. Только за последние 14 лет в некоторых местах город «просел» на 11,5 футов (около 3,5 м).

Ученые считают, что виной всему стало активное сельское хозяйство. Для орошения своих посевов фермеры выкачивают большое количество грунтовых вод. Из-за этого почва стала проваливаться.

Ежегодно Коркоран медленно уходит под землю до 0,6 м. При этом ни дома, ни дороги в городе не рушатся.

Фото: California Department of Water Resources

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