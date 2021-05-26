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Город в США медленно уходит под землю
Источник материала: ОНТ
Небольшой фермерский город Коркоран в штате Калифорния (США) медленно уходит под землю. Об этом
Для местных жителей изменения практически незаметны, но они отслеживаются по спутниковым снимкам NASA. Только за последние 14 лет в некоторых местах город «просел» на 11,5 футов (около 3,5 м).
Ученые считают, что виной всему стало активное сельское хозяйство. Для орошения своих посевов фермеры выкачивают большое количество грунтовых вод. Из-за этого почва стала проваливаться.
Ежегодно Коркоран медленно уходит под землю до 0,6 м. При этом ни дома, ни дороги в городе не рушатся.
Фото:
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Небольшой фермерский город Коркоран в штате Калифорния (США) медленно уходит под землю. Об этом сообщает The New York Times. Для местных жителей изменения практически...
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