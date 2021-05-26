Выступление Президента в Овальном зале: реакция и комментарии интернет-пользователей

Источник материала: ОНТ

За выступлением Президента в Овальном зале следила вся страна. Ожидаемо последовала реакция в Интернет-пространстве.

Первые сообщения и комментарии стали появляться в популярных соцсетях и мессенджерах. Люди высказывают слова поддержки и благодарности руководству страны, и лично Президенту. Просят защитить от посягательств на суверенное государство и вмешательств во внутренние дела Беларуси. Это лишь небольшая часть комментариев, которые массово размещают неравнодушные граждане.





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