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Выступление Президента в Овальном зале: реакция и комментарии интернет-пользователей
Источник материала: ОНТ
За выступлением Президента в Овальном зале следила вся страна. Ожидаемо последовала реакция в Интернет-пространстве.
Первые сообщения и комментарии стали появляться в популярных соцсетях и мессенджерах. Люди высказывают слова поддержки и благодарности руководству страны, и лично Президенту. Просят защитить от посягательств на суверенное государство и вмешательств во внутренние дела Беларуси. Это лишь небольшая часть комментариев, которые массово размещают неравнодушные граждане.
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За выступлением Президента в Овальном зале следила вся страна. Ожидаемо последовала реакция в Интернет-пространстве. Первые сообщения и комментарии стали...
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