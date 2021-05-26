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Пес закрылся в клетке, чтобы не стричь когти и насмешил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором собака не хотела стричь когти, опубликовал
Собака в ролике решила закрыться в клетке, как только увидела когтерез в руках хозяина. Видимо, пёс посчитал, что сидеть взаперти лучше, чем стричь когти.
Пользователей насмешило поведение пса: «Спасайся, кто может!», «Мне иногда тоже хочется так сделать», «Мой так при виде расчески убегает», «Он в домике!», – писали комментаторы.
Фото с сайта belanta.vet
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Видео, в котором собака не хотела стричь когти, опубликовал ridus.ru. Собака в ролике решила закрыться в клетке, как только увидела когтерез в руках хозяина. Видимо, пёс...
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