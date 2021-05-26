Арсенал боеприпасов нашли недалеко от канала Огинского

Источник материала: ОНТ

В Пинском районе недалеко от канала Огинского нашли арсенал боеприпасов. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.







Правоохранителям поступила информация об обнаружении боеприпасов около деревни Озаричи. На место прибыли милиционеры и военнослужащие, которые нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны – три минометные мины калибра 81, 150 и 105 мм, два артиллерийских снаряда 75 мм и один артиллерийский взрыватель.

Арсенал уничтожен.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

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