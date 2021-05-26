Как сделать сочный шашлык? Топ-5 лучших маринадов – только проверенные рецепты!

Источник материала: ОНТ

Дачный сезон открыт, а вместе с ним и пора пикников с шашлычком на свежем воздухе. Мы составили рейтинг проверенных и самых вкусных рецептов шашлыка и маринадов. Они точно не подведут!

Секрет сочного, мягкого, ароматного шашлыка прост. Это свежее мясо, правильный маринад и хорошая жарка. Разберем по порядку все стадии приготовления.

Какое мясо выбрать, чтобы шашлык был сочным?

Свинина. Идеальным вариантом для шашлыка будет шейная часть, лучше – не слишком жирная. Что бы вы ни делали с ней, ее сложно испортить.

Курица. Подойдут окорочка или крылышки. Грудка может оказаться суховатой.

Индюшатина. Шашлык готовят из бедра или филе.

Говядина. Для приготовления мягкого и сочного шашлыка чаще всего используют вырезку.

Баранина. Подойдет филейная часть или мякоть бедра. Шашлык из баранины обязательно ешьте в горячем в виде.

Имейте ввиду, что для приготовления ароматного, сочного и мягкого шашлыка не рекомендуется брать замороженное мясо. Оно должно быть охлажденным и свежим.

На какие куски резать мясо?

Самым подходящим размером для шашлыка будут кусочки 5 х 5 см или 5 х 8 см. Если возьмете куски меньше, высока вероятность того, что шашлык получится сухим вне зависимости от маринада.

Топ-5 проверенных вкусных маринадов для сочного шашлыка

Маринад из майонеза и кетчупа. Самый простой, но беспроигрышный вариант, любое мясо сделает мягким и сочным. Подойдет для маринования куриной грудки или свиной тазобедренной части. Сначала добавьте в нарезанное мясо специи – подойдут молотый перец и паприка. Затем залейте маринадом – кетчуп с майонезом в соотношении 1:2. Посолите по вкусу в конце. В идеале мясо нужно оставить в маринаде на ночь, но этот рецепт спасет шашлык даже за пару часов.

Маринад из лука. Рецепт подходит для свинины – шейной части, куриных бедрышек. На 1 кг мяса возьмите примерно 500 г мелконарезанного или измельченного в блендере репчатого лука. Перемешайте порезанное кусками мясо и лук, поставьте в холодильник на ночь. Утром добавьте специи – черный перец, кориандр и другие по вкусу. Соль добавляйте в шашлык сразу перед жаркой.

Маринад с минералкой. Замариновать мясо в газированной минеральной воде – замечательный способ на случай, когда шашлык нужен в короткий срок, например, если гости нагрянули неожиданно. Мясо быстро пропитывается специями из-за углекислоты, содержащейся в минералке. 40-50 минут вполне достаточно для маринования. Если передержите, шашлык получится сухим и безвкусным. Итак, порезанное мясо посыпьте специями – кориандром, хмели-сунели, можно использовать готовые смеси специй для шашлыка. Залейте мясо минеральной водой.

Маринад из гранатового сока. Шашлык получается очень мягким, ароматным, с приятным кисло-сладким послевкусием. Готовить его хочется снова и снова. Важно, чтобы гранатовый сок был натуральным. Для 2 кг мяса достаточно будет примерно 150 г гранатового сока (1-2 граната). Смотрите, чтобы мясо было обильно пропитано соком. На ночь замаринуйте мясо в соке. Утром добавьте специи – черный перец, пряные травы, можно натереть немного имбиря. Соль кладите перед самой жаркой, полейте шашлык растительным маслом и отправляйте на угли.

Маринад с горчицей. Мясо идеально сочетается с горчицей. Такой маринад сделает мягким любое мясо и превратит его в деликатес. 150 г горчицы возьмите на 2 кг мяса. Замаринуйте мясо в специях – кориандр, пряные травы – на ночь. Утром добавьте горчицу, можно французскую. Соль – перед жаркой.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram