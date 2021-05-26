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Изменения в законах о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи. Что изменится?
Источник материала: ОНТ
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, рассказала об изменениях в законах о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи.
Подробности смотрите в видео.
Фото: pixabay
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Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным...
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