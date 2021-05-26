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Врач рассказал о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Источник материала: ОНТ
Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Каждый пятый взрослый сталкивается с этим недугом, основными симптомами которого являются изжога, отрыжка кислым или горьким содержимым, неприятный запах изо рта. А у детей – раздражительность, анорексия и рвота.
Сбои в работе нижнего пищеводного сфинктера способствует забросу или рефлюксу кислого желудочного содержимого в пищевод, вызывая изжогу. Длительный рефлюкс приводит к эзофагиту, то есть воспалению слизистой пищевода. Диагноз возможно установить клинически.
Подробности смотрите в видео.
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Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о гастроэзофагеальной...
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