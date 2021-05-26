Врач рассказал о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Каждый пятый взрослый сталкивается с этим недугом, основными симптомами которого являются изжога, отрыжка кислым или горьким содержимым, неприятный запах изо рта. А у детей – раздражительность, анорексия и рвота.

Николай Капралов, доцент, кандидат медицинских наук: «Между желудком и пищеводом расположен сфинктер. Он называется нижним пищеводным сфинктером. И вот он у части людей стал ослабевать и содержимое желудка стало попадать в пищевод. А в связи с тем, что содержимое состоит в том числе из соляной кислоты и, возможно, желчи, оказывает травматическое действие на слизистую оболочку пищевода».

Сбои в работе нижнего пищеводного сфинктера способствует забросу или рефлюксу кислого желудочного содержимого в пищевод, вызывая изжогу. Длительный рефлюкс приводит к эзофагиту, то есть воспалению слизистой пищевода. Диагноз возможно установить клинически.

Подробности смотрите в видео.





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