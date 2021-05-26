Польша не пропустила летевший в Барселону самолет «Белавиа»

Вылетевший 26 мая в Барселону самолет «Белавиа» вернулся в аэропорт Минск, сообщила БелаПАН пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.





«Мы ожидали этот самолет. Он благополучно сел в 15:45», — сказала она. По словам Саматхановой, самолет летал кругами над территорией Беларуси, чтобы сжечь лишнее топливо для безопасного приземления, передает БелаПАН .

Она не назвала причину возврата борта. Ряд СМИ сообщили, что самолету запретили пролет в воздушном пространстве Польши.

Борт вылетел из Минска в 13:30 и должен был прибыть в аэропорт Барселоны Эль-Прат в 16:15 по местному времени.

На сайте барселонского аэропорта самолет обозначен как находящийся в пути и указан терминал его прибытия.