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Минский подросток сбросился с высотки из-за преследования за митинги

26.05.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в акциях протеста 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Минский подросток сбросился с высотки из-за преследования за митинги
Дмитрий Стаховский. Фото из соцсетей

Парень перед этим покинул предсмертный пост «ВКонтакте», в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах: «Вина тому, стал следственный комитет», сообщают правозащитники «Весны».

Минский подросток сбросился с высотки из-за преследования за митинги

Известно, что Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 УК. Известно, что днем 25 мая он был на допросе по этому делу. В своем посте «ВКонтакте» парень отметил: «Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе».

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в акциях протеста 9-11 августа 2020 года, покончил жизнь самоубийством, прыгнув...
 
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