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Что хотел сказать пилот? В соцсетях расшифровывают послания кружившего в небе самолета «Белавиа», который никуда не пустили

26.05.2021 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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После того как по указу Лукашенко в Беларуси угнали самолет Ryanair, ряд стран мира закрыли свое небо для беларуских авиакомпаний. Теперь «Белавия» точно может летать в Россию, но с рейсами в ЕС большие проблемы. 

Например, сегодня самолет беларуской авиакомпании намеревался попасть из Минска в Барселону. Сначала все шло хорошо, но когда борт приблизился к польской границе, развернулся и начал наматывать круги над Кобрином. Шестой круг лайнер делал, пролетая уже над Слонимом. В итоге самолет вернулся в Минск

Как позже объяснило журналистам польское агентство гражданской авиации, самолет «Белавиа» не пустили в воздушное пространство страны, потому что лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.

Также ситуацию прокомментировала сама «Белавиа». В авиакомпании сказали, что за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета этого рейса без уведомления авиакомпании: «При наборе высоты командиру передали информацию через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск». 

Однако в соцсетях придумали более занимательные объяснения, смотрите сами: 

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