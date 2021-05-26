Что хотел сказать пилот? В соцсетях расшифровывают послания кружившего в небе самолета «Белавиа», который никуда не пустили

Источник материала: KYKY

После того как по указу Лукашенко в Беларуси угнали самолет Ryanair, ряд стран мира закрыли свое небо для беларуских авиакомпаний. Теперь «Белавия» точно может летать в Россию, но с рейсами в ЕС большие проблемы.

Например, сегодня самолет беларуской авиакомпании намеревался попасть из Минска в Барселону. Сначала все шло хорошо, но когда борт приблизился к польской границе, развернулся и начал наматывать круги над Кобрином. Шестой круг лайнер делал, пролетая уже над Слонимом. В итоге самолет вернулся в Минск.

Как позже объяснило журналистам польское агентство гражданской авиации, самолет «Белавиа» не пустили в воздушное пространство страны, потому что лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.

Также ситуацию прокомментировала сама «Белавиа». В авиакомпании сказали, что за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета этого рейса без уведомления авиакомпании: «При наборе высоты командиру передали информацию через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск».

Однако в соцсетях придумали более занимательные объяснения, смотрите сами:

Да фиг с вашими самолётами, хрущи то где? pic.twitter.com/kz3PnIiO0z — Gypsynkov (@gypsynkov) May 26, 2021

Ага,ещё чуть-чуть и будет значок олимпиады — Дэн Чик (@_DxIxS_) May 26, 2021