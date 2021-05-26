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Обыск у члена Координационного совета, бизнес-тренера Оксаны Зарецкой
Источник материала: UDF
Оксана Зарецкая
Оксана Зарецкая известна своими лекциями о культуре, мастер-классами по этикету, публикациями и телевыступлениями.
Она создательница Школы деловой культуры и этикета, преподаватель культурологии и эстетики, философии и дипломатического протокола. Владеет французским и английским языками.
Соорганизатор первого в Беларуси Венского балла, традиция которого включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
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Оксана Зарецкая известна своими лекциями о культуре.
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