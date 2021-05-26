Источник материала: UDF



Оксана Зарецкая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обыск у члена Координационного совета, бизнес-тренера Оксаны Зарецкой Оксана Зарецкая известна своими лекциями о культуре.

известна своими лекциями о культуре, мастер-классами по этикету, публикациями и телевыступлениями.Она создательница Школы деловой культуры и этикета, преподаватель культурологии и эстетики, философии и дипломатического протокола. Владеет французским и английским языками.Соорганизатор первого в Беларуси Венского балла, традиция которого включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.