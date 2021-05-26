В Европейском союзе свои намерения объясняют вынужденной посадкой рейса FR4978 авиакомпании Ryanair и арестом журналиста в Минске





Bloomberg европейский чиновник, попросив не называть его имени. Санкции могут быть направлены, в первую очередь, на калий, удобрения, сказалевропейский чиновник, попросив не называть его имени.





Калийные удобрения являются основной статьей экспорта страны, обеспечивающей значительную долю европейского спроса, и единственным минеральным ресурсом, которого полно в Беларуси, пишет издание.





Сейчас юристы ЕС работают над тем, чтобы рамки санкций были четко определены, чтобы предотвратить потенциальные судебные разбирательства и заручиться поддержкой всех государств-членов.





К чему приведут санкции

“Многое будет зависеть от того, какой тип санкций будет реализован”, — говорит аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова в интервью Bloomberg.





“Если это просто секторальные санкции, такие как ограничение возможностей белорусской калийной промышленности получать финансирование в европейских банках, это не вызовет сбоев на рынке, поскольку Беларусь все равно использует альтернативные источники финансирования»,- считает эксперт.





Это может привести к краткосрочному росту цен на калийные удобрения в Европе, поскольку Беларусь обеспечивает около 25% спроса в регионе, хотя ситуация должна нормализоваться довольно быстро, сказала она. По ее словам, такие производители, как российское ПАО «Уралкалий», могут заменить белорусские объемы в Европе.





По данным агентства Argus, санкции могут затронуть государственные или контролируемые государством предприятия по производству не только удобрений, но и стали, железных дорог, нефтеперерабатывающих или нефтехимических предприятий, а также торговлю сырьевыми товарами, включая лесное хозяйство, которая осуществляется на государственной Белорусской универсальной товарной бирже.





Также в ЕС готовят 4-й пакет санкционного списка, куда входят белорусские чиновники и силовики. Об этом в среду, 26 мая, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.





«Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Также должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель — сделать это до летних каникул ЕС в августе», — написал Йозвяк.





Власти Беларуси готовят ответ

26 мая в парламенте выступал не только Лукашенко. Об успехах в экономике рассказал премьер Роман Головченко. А глава МИД Владимир Макей рассказал о неудачах на международном фронте. Впрочем, все трое поделились информацией о контрсанкциях, которые есть в у них в планах как ответ на действия ЕС.