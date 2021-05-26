Лукашенко: Недоброжелатели перешли от организации бунтов к удушению Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Запад перешел от организации бунтов к «удушению». Беларусь – только начало. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с депутатами парламента, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, передает «МИР 24».

Глава Беларуси назвал события, которые сейчас происходят вокруг страны, давлением Запада «из-за бессилия, что госпереворот провалился». И сказал, что «смысла шатать Беларусь – нет».

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они боятся новых разоблачений в показаниях, как беглых, так и внутренних», – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси также высказался по поводу экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании в Минске. Александр Лукашенко отметил, что действовал законно, защищая людей по всем международным правилам. Сообщение о минировании, по словам президента, поступило из Швейцарии.

«У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот самолета. А если бы вдруг? Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей», – подчеркнул президент Беларуси.