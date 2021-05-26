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Лукашенко: Недоброжелатели перешли от организации бунтов к удушению Беларуси
26.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Запад перешел от организации бунтов к «удушению». Беларусь – только начало. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с депутатами парламента, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, передает «МИР 24».
Глава Беларуси назвал события, которые сейчас происходят вокруг страны, давлением Запада «из-за бессилия, что госпереворот провалился». И сказал, что «смысла шатать Беларусь – нет».
Глава Беларуси также высказался по поводу
«У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот самолета. А если бы вдруг? Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей», – подчеркнул президент Беларуси.
Выступление президента длилось час. После свои вопросы главе государства смогли задать депутаты. Они же
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Глава Беларуси назвал события, которые сейчас происходят вокруг страны, давлением Запада «из-за бессилия, что госпереворот провалился». Он также высказался по...
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