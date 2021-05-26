Беларусь – Россия: как изменится ситуация в экономике

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Показатель торговли между Республикой Беларусь и Российской Федерацией приблизился к допандемийному уровню, но есть существенные снижения по ряду позиций, рассказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в среду.

Как будет развиваться экономическое сотрудничество двух государств, обсуждали в ходе пресс-конференции на тему: "Товарооборот России и Беларуси. Совместные пути преодоления экономических проблем, связанных с пандемией".

Экономисты Беларуси и России отмечают значительное повышение товарооборота между странами. Тенденция устойчивого роста наметилась в начале 2021 года.

"Общий показатель товарооборота за первый квартал текущего года составил 8,3 млрд долларов. Экспорт Беларуси в Россию при этом оценивается в 3,5 млрд долларов, а импорт из России в Беларусь – в 4,8 млрд долларов", – констатировал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.

Рост товарооборота составил 21,5%. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

"При этом повышение экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию составило 8,3%, а рост продукции из России в Беларусь составил 32,8%", – отметил спикер.

Что идет на экспорт

Значительное повышение экспорта России эксперты связывают с повышением объемов поставок нефти на белорусские НПЗ. С января текущего года он сопоставим с уровнем 2018-2019 годов. В целом же общая картина товарооборота существенно не изменилась. Основу экспорта из России в республику по-прежнему составляет нефть. На второй позиции – недрагоценные металлы и изделия из них, объем поставок которых увеличился на 14%.

Основную долю экспорта Беларуси в Россию составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, текстильные изделия и обувь.

"Основное снижение импорта из Беларуси произошло по таким позициям: деревья и другие растения, их корни и луковицы – на 35 млн долларов, молочная продукция, яйца птицы, мед натуральный – порядка 20 млн долларов", – рассказал спикер.

Региональное сотрудничество

По словам Юрия Золотарева сторонам удалось выйти на допандеймийный показатель в совместном товарообороте. Дальнейшие пути совместного выхода из экономических проблем, связанных с пандемией, стороны видят в углублении интеграции между Беларусью и регионами России. Речь идет об уже обкатанном формате так называемых бизнес-миссий. Это встречи белорусских и российских партнеров.

"С февраля были организованы в Беларусь полномасштабные бизнес-миссии Белгородской, Волгоградской и Липецкой областей. У нас на повестке дня подготовка и сопровождение бизнес-миссии из Орловской и Ярославской областей", – отметил Золотарев.

Основная задача торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь – продвижение национальных интересов в стране пребывания. И прежде всего продвижение несырьевого спектра российского экспорта на зарубежных рынках. Однако в отношениях с Беларусью действует другой механизм. Отчасти российские партнеры сами способствуют экспорту белорусских товаров.

"Мы исходим из того, что во многих случаях, поощряя белорусский экспорт в Россию, мы содействуем и российскому экспорту. Очень важной статьей белорусского экспорта является продукция машиностроения. Конечный продукт в виде трактора, грузовика, троллейбуса на 40-70% состоит из российских компонентов или других составляющих – металлов, пластмассы, отдельных узлов и агрегатов", – рассказал Золотарев.

Промышленная кооперация

Уровень промышленной кооперации между странами высок, поскольку вовлекает в экономические отношения производственные мощности на территории двух государств.

"В промышленную кооперацию по линии БелАЗа вовлечено порядка 200 предприятий с российской стороны с общим охватом сотрудников 170 тысяч человек", – привел пример спикер.

Фактически страны реализуют единую экономическую стратегию в рамках Союзного государства. В частности, вопросы углубления интеграции на встрече в Москве в апреле этого года обсуждали президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

"Основная задача, которую обозначили лидеры наших государств, заключается в следующем – нужно выходить на создание совместных производств, выпуск совместно произведенной продукции и продвижение ее на рынки третьих стран", – пояснил спикер.

Это значит, что реальный сектор экономики станет еще более привлекательным для потенциальных инвесторов. Общий объем иностранных инвестиций в Беларусь в первом квартале текущего года составил более 3 млрд долларов. Из них 1 млрд 123 млн составляют инвестиции из России. Ключевыми площадками для размещения производств станут экономические зоны Беларуси.

"В шести свободных экономических зонах расположено более 50 производственных предприятий или с чисто российским, или с участием российского капитала. Общее количество совместных предприятий составляет более 2300", – отметил Золотарев.

Реализация проекта Союзного государства, по мнению экспертов, вполне может стать основной экономического стержня в рамках ЕАЭС, а также занять новые ниши и прочно закрепиться на рынках третьих стран.

Полную версию пресс-конференции на тему: "Товарооборот России и Беларуси. Совместные пути преодоления экономических проблем, связанных с пандемией" смотрите на Sputnik Беларусь.

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