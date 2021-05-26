ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвокат не знает, где Роман Протасевич

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская сказала, что она только что узнала о том, что в СИЗО №1 департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области Романа Протасевича нет.

Адвокат не знает, где Роман Протасевич

Скриншот из видеообращения Романа Протасевича, которое распространили провластные телеграм-каналы

Адвокат не исключает, что его перевели в СИЗО КГБ и еще вчера, 25 мая, подала уведомление о принятии защиты Протасевича не только в Следственный комитет, но и в КГБ.

— Роман был в СИЗО вчера и, насколько я понимаю, еще сегодня утром, когда мне собирались дать разрешение на посещение, речь шла о СИЗО №1. Что дальше произошло, и куда его перевезли, меня никто не уведомил. Но сказали, что в СИЗО №1 его нет, — приводит слова адвоката ВВС.

Адвокат, по ее словам, продолжает искать Романа.

25 мая Инесса Оленская подала жалобу на отказ СИЗО №1 предоставить ей встречу с Протасевичем, при этом сотрудники СИЗО №1 сначала выписали ей пропуск, что убедило адвоката в том, что Протасевич был именно там. Но спустя 40 минут после начала оформления пропуска ей отказали в его выдаче без объяснения причин.

При этом 24 мая вечером телеграм-каналы Следственного комитета Беларуси и пресс-службы МВД сообщили, что он находится именно в СИЗО №1.

Девушку Романа Протасевича Софью Сапегу арестовали на два месяца

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инесса Оленская продолжает поиски своего подзащитного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский город проваливается под землю. Во всем виноваты местные жители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by