Адвокат не знает, где Роман Протасевич

Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская сказала, что она только что узнала о том, что в СИЗО №1 департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области Романа Протасевича нет.

Скриншот из видеообращения Романа Протасевича, которое распространили провластные телеграм-каналы

Адвокат не исключает, что его перевели в СИЗО КГБ и еще вчера, 25 мая, подала уведомление о принятии защиты Протасевича не только в Следственный комитет, но и в КГБ.

— Роман был в СИЗО вчера и, насколько я понимаю, еще сегодня утром, когда мне собирались дать разрешение на посещение, речь шла о СИЗО №1. Что дальше произошло, и куда его перевезли, меня никто не уведомил. Но сказали, что в СИЗО №1 его нет, — приводит слова адвоката ВВС .

Адвокат, по ее словам, продолжает искать Романа.

25 мая Инесса Оленская подала жалобу на отказ СИЗО №1 предоставить ей встречу с Протасевичем, при этом сотрудники СИЗО №1 сначала выписали ей пропуск, что убедило адвоката в том, что Протасевич был именно там. Но спустя 40 минут после начала оформления пропуска ей отказали в его выдаче без объяснения причин.

При этом 24 мая вечером телеграм-каналы Следственного комитета Беларуси и пресс-службы МВД сообщили , что он находится именно в СИЗО №1.

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