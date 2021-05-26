Американский город проваливается под землю. Во всем виноваты местные жители

Источник материала: Onliner

В городке Коркоран, в американском штате Калифорния, живет более 20 тысяч человек. Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве: вокруг Коркорана много ферм. Специалисты Геологической службы США обратили внимание, что некоторые районы населенного пункта за последние полтора десятилетия опустились на 3,5 метра. Репортаж о результатах исследования опубликовала The New York Times.

Эксперты Геологической службы утверждают, что проседает Коркоран не повсеместно, но отдельные районы города за 14 лет опустились на высоту стандартного этажа жилого дома. К каким-либо разрушениям при этом это не привело. Ученые уверены, что просадка продолжится. По их оценкам, в течение следующих 19 лет Коркоран провалится еще на 1,8—3,3 метра.



Проваливающиеся области города выделены цветом. Чем ярче цвет, тем сильнее просадка грунта

Причиной происходящего становятся вовсе не естественные природные процессы. Специалисты уверены, что во всем виноваты сами местные жители. В условиях нехватки в Калифорнии воды, находящейся на поверхности, фермеры для орошения полей активно используют грунтовые воды. Из-за ее разбора почва и начинает оседать. Муниципальные власти вынуждены тратить миллионы долларов на ликвидацию последствий этого процесса. Например, в $10 млн обошлась реконструкция городской дамбы. Еще более $1 млн стоило обслуживание насосных станций, благодаря которым вода подается в оросительные каналы. Ранее они наполнялись естественным образом, но в конце концов воды для этого стало не хватать. Средства на это получают от своих фермеров, налог на недвижимость которых был повышен.



