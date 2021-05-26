"Если вы это читаете, значит меня нет в живых" 18-летний парень покончил с собой из-за преследования за "массовые беспорядки"

Парень перед этим покинул предсмертный пост "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. Пост, правда, появился только сегодня.

подтвердила «Медиазоне» информацию о самоубийстве. Подруга Стаховского«Медиазоне» информацию о самоубийстве.





«Сегодня из РУВД позвонили и сказали, что Димы больше нет. Знаем только, что спрыгнул он в районе Уручья с 16-ти этажки», — говорит подруга Стаховского.





«Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился», — пишет подросток в посмертной записи в соцсетях.





пишет «Вясна». Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по статье 293 УК. Днем 25 мая он был на допросе по этому делу,«Вясна».







