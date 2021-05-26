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"Если вы это читаете, значит меня нет в живых" 18-летний парень покончил с собой из-за преследования за "массовые беспорядки"

26.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники сообщают, что вечером 25 мая в Минске 18-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК), покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

"Если вы это читаете, значит меня нет в живых" 18-летний парень покончил с собой из-за преследования за "массовые беспорядки"
фото из соцсетей
Парень перед этим покинул предсмертный пост "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. Пост, правда, появился только сегодня.

Подруга Стаховского подтвердила «Медиазоне» информацию о самоубийстве.

«Сегодня из РУВД позвонили и сказали, что Димы больше нет. Знаем только, что спрыгнул он в районе Уручья с 16-ти этажки», — говорит подруга Стаховского.

«Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился», — пишет подросток в посмертной записи в соцсетях.

Дмитрий был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по статье 293 УК. Днем 25 мая он был на допросе по этому делу, пишет «Вясна».
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники сообщают, что вечером 25 мая в Минске 18-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2...
 
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