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Обыск в квартире члена Координационного совета Оксаны Зарецкой

26.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики проводят обыск у члена основного состава Координационного совета Оксаны Зарецкой.




Об этом говорится в телеграмм-канале инициативы. Причины на данный момент неизвестны, пишет Радыё Свабода.

Оксана Зарецкая известна своими лекциями о культуре, мастер-классами по этикету, публикациями и телевыступлениями.

Она создательница Школы деловой культуры и этикета, преподаватель культурологии и эстетики, философии и дипломатического протокола. Владеет французским и английским языками. Соорганизатор первого в Беларуси Венского бала, традиция которого включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

С августа 2020 года Оксана Зарецкая входит в основной состав Координационного совета, где занимается вопросами организации собраний и обучения местных общин, а также проводит лекции-встречи о низовой демократии и принципах самоуправления на примере Швейцарии, где она прожила более 10 лет вместе с мужем-дипломатом.
 
 
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Силовики проводят обыск у члена основного состава Координационного совета Оксаны Зарецкой.
 
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