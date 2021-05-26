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Витольда Ашурка похоронили под бело-красно-белым флагом

26.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 мая в Березовке в Лидском районе похоронили политзаключенного Витольда Ашурка.


Его тело накрыли бело-красно-белым флагом. Как сказал брат, такова была воля умершего.

Ашурок, которому было 50 лет, умер в шкловской колонии 21 мая при невыясненных обстоятельствах. За участие в акциях протеста его осудили на пять лет заключения. Подробности обвинения неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.
 
 
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26 мая в Березовке в Лидском районе похоронили политзаключенного Витольда Ашурка.
 
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