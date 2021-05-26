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К Роману Протасевичу второй день не пускают адвоката

26.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат активиста и блогера Романа Протасевича Инесса Оленская второй день пытается попасть к задержанному подзащитному, однако ее не допускают в СИЗО.


скриншот видео

Сначала разрешение не давал следователь, а сегодня выяснилось, что Протасевича нет в СИЗО №1, хотя в одном из провластных телеграмм-каналов было опубликовано видео, на котором Роман говорит, что он находится именно там, передает TUT.BY. 

Инесса Оленская рассказала, что вчера, 25 мая, ей было отказано в посещении Романа в СИЗО со ссылкой на необходимость получения разрешения следователя. 

— При этом законодательство Беларуси не требует необходимости получения отдельного разрешения на посещение подзащитного в СИЗО, Конституция гарантирует каждому право на юридическую помощь в любой момент, — говорит адвокат. — По факту отказа в посещении Романа в СИЗО мной вчера была подана жалоба. 

Сегодня Оленскую пригласили в управление СК по Минску, чтобы дать разрешение следователя на посещение подзащитного. 

— Несмотря на то, что это не обязательный документ, я приехала в УСК, чтобы получить такое разрешение, поскольку для меня принципиально важно встретиться с Романом сегодня, — подчеркивает адвокат. — Во-первых, родные очень волнуются по поводу состояния его здоровья, во-вторых, необходимо знать позицию клиента, ведь есть вероятность допроса в самое ближайшее время. 

Сегодня я почти полтора часа была в УСК, где меня заверяли, что дадут разрешение на посещение. Но до сих пор так и не дали. Мне сообщили, что разрешение на подписи у начальника, и когда оно будет подписано - неизвестно. В СИЗО обед с 13 до 14, поэтому я не смогла попасть к Роману до обеда. 

Не дождавшись ответа из УСК после обеда я снова пришла в СИЗО. Однако получила неожиданный ответ — Романа Протасевича у них нет. Я предупредила следствие, что вне зависимости от желания следствия проводить следственные действия вначале моему клиенту должна быть предоставлена возможность получить консультацию адвоката. Причем такая консультация должна быть получена без ограничения времени. Я намерена общаться с Романом столько времени, сколько нам будет необходимо.

Право на защиту гарантировано Конституцией (ст. 62) и не может быть ограничено следственными органами или администрацией СИЗО. На видео, которое распространили провластные телеграмм-каналы, Роман Протасевич говорит, что продолжает сотрудничать со следствием, дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске

Поскольку адвокат Инесса Оленская ни разу не встречалась с подзащитным, непонятно, кто присутствует на этих допросах, сообщений о привлечении адвоката по назначению («дежурного») ни МВД, ни СК не предоставляли.
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат активиста и блогера Романа Протасевича Инесса Оленская второй день пытается попасть к задержанному подзащитному, однако ее не допускают в СИЗО.
 
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