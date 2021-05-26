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Контрсанкции по-беларуски: эмбарго на ввоз западных товаров

26.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такие санкции для Запада - даже не комариный укус, а вот беларусов посадят на "подножный корм"



Премьер-министр Роман Головченко заявил о подготовке комплекса защитных мер на случай усиления санкций в отношении Беларуси. 

Об этом он заявил сегодня выступая на встрече с Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду. 

«Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита», — цитирует премьер-министра SB.by.

При этом Головченко выразил надежду на благоразумие оппонентов. По его словам, в экономической войне нет победителей.

«Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», — сказал он.

Премьер также добавил, что в условиях санкций правительство будет ускорено диверсифицировать экспорт.
 
 
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Такие санкции для Запада - даже не комариный укус, а вот беларусов посадят на "подножный корм"
 
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