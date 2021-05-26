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Внезапная проверка ракетных войск завершилась в Беларуси

26.05.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Внезапная проверка ракетных войск закончилась в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны республики.

© Photo : Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
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"В Вооруженных силах завершена внезапная проверка боевой готовности ракетных войск", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что во время контрольных занятий подразделения и части ВС успешно выполнили задачи по несению дежурства по назначенным объектам и нанесению ракетных ударов.

По данным Минобороны, сейчас результаты занятий обобщаются, а ракетчики в ближайшем времени должны возвратиться на места постоянной дислокации.

Проверка началась 18 мая, руководил маневрами начальник ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси генерал-майора Геннадий Козловский. В ней участвовали воинские части тактических ракет "Точка-У", РСЗО "Полонез", "Смерч" и "Ураган" – всего около ста единиц техники и более полутысячи военнослужащих.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас результаты занятий обобщаются, а ракетчики в ближайшем времени должны возвратиться на места постоянной дислокации.
 
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