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Внезапная проверка ракетных войск завершилась в Беларуси
26.05.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Внезапная проверка ракетных войск закончилась в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны республики.
"В Вооруженных силах завершена внезапная проверка боевой готовности ракетных войск", – сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что во время контрольных занятий подразделения и части ВС успешно выполнили задачи по несению дежурства по назначенным объектам и нанесению ракетных ударов.
По данным Минобороны, сейчас результаты занятий обобщаются, а ракетчики в ближайшем времени должны возвратиться на места постоянной дислокации.
Проверка началась 18 мая, руководил маневрами начальник ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси генерал-майора Геннадий Козловский. В ней участвовали воинские части тактических ракет "Точка-У", РСЗО "Полонез", "Смерч" и "Ураган" – всего около ста единиц техники и более полутысячи военнослужащих.
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Сейчас результаты занятий обобщаются, а ракетчики в ближайшем времени должны возвратиться на места постоянной дислокации.
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