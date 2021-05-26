Фактчек заявлений Лукашенко по поводу спецоперации с самолетом

Источник материала: Салiдарнасць

Лукашенко высказался по поводу инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту. Настоящее Время проверило его заявления.

О чем говорил Лукашенко

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«Сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа – из Швейцарии». «Сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно».

Что известно достоверно

В Департаменте по авиации Министерства транспорта Беларуси 25 мая рассказали, что письмо с сообщением о бомбе в самолете пришло на электронную почту минского аэропорта с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com. Серверы Protonmail действительно находятся в Швейцарии, в Женеве. Однако человек, пользующийся этим почтовым сервисом, мог отправить его откуда угодно.

Что же касается получения угроз в Литве и Греции, то ни аэропорт Вильнюса, ни аэропорт Афин не сообщали о таком письме.

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«А теперь главный вопрос: почему никто не захотел принять самолет? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев, когда мы сообщили о взрывчатке».

Что известно достоверно

Согласно стенограмме разговора диспетчера минского аэропорта и пилота самолета, опубликованной накануне Департаментом авиации Минтранса Беларуси, командир воздушного судна следовал рекомендациям диспетчера:

Пилот: Вас понял. Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

В аэропорту Львова Настоящему Времени сообщили, что никаких запросов о посадке рейса Ryanair к ним не поступало.

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«У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа».

Что известно достоверно

Согласно ответу пилота диспетчеру, на борту самолета находилось 133 человека. При этом после приземления самолета в аэропорту Вильнюса 23 мая стало известно, что до Вильнюса не долетели четыре гражданина России, вылетевшие из Афин этим рейсом.

Цитата:

«На Западе отказались от расследования».

Что известно достоверно

24 мая Генпрокуратура Литвы сообщила, что проводит досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – по факту захвата лайнера и по факту обращения с пассажирами, запрещенного международным правом.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро поручил начать расследование по факту принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске: по подозрению в преступлении, связанном с «использованием обмана и угроз для установления контроля над самолетом и лишения свободы его пассажиров» (статья 166, «Захват водного или воздушного судна»), и по подозрению в незаконном лишении свободы (статья 189 УК Польши).

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Кеерсмакер 25 мая сообщил, что расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске возглавит Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, «Репортеры без границ» направили в литовскую прокуратуру официальное заявление о преступлении, ссылаясь на статьи 251 и 252-1 Уголовного кодекса Литвы. По их мнению, принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair совершена по прямому и явному подстрекательству Александра Лукашенко.

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«В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами РБ. Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?»

Что известно достоверно

Очевидно, что Лукашенко имеет в виду Романа Протасевича. Он находится в созданном КГБ Беларуси списке причастных к террористической деятельности.

Однако в тех обвинениях, которые ему предъявлены, нет ни слова о терроризме: это организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Основатель и первый командир добровольного отряда «Азов» Андрей Билецкий сообщил, что Протасевич в 2014 году не воевал на востоке Украины, а находился там как журналист.

«Он был с нами над Широкином, где получил ранение. Но его оружием был не автомат, а слово», – написал Билецкий.

Сам Протасевич в интервью не скрывал, что в 2013-2014 году находился в Украине во время массовых протестов и во время боевых действий на востоке страны, но не упоминал о сотрудничестве с батальоном «Азов», отмечает белорусская служба Радио Свобода.

Цитата:

«Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек».

Что известно достоверно

Вероятно, Лукашенко имеет в виду крушение малайзийского «Боинга» рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года, когда погибли 298 человек. Но эта зона закрыта для полетов с 2014 года.

По версии Международной совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой «Бук» российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, которую контролировали сепаратисты самопровозглашенной «ДНР», а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. По версии следователей, установку доставили на территорию «ДНР» из Курской области России незадолго до выстрела.

После крушения «Боинга» Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) закрыла воздушное пространство над Днепропетровской полетной зоной для полетов самолетов гражданской авиации «до особого указания».

Цитата:

«В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг... Нам что, мало Чернобыля?»

Что известно достоверно

Согласно flightradar24.com, самолет развернулся за 30 километров до границы с Литвой (это около двух минут в полете). Ближайший населенный пункт к точке, где самолет сделал поворот, – районный центр Лида. Белорусская АЭС находится в Островецком районе. Расстояние по прямой от Лиды – 109 км, от Вильнюса – 53 километра. При этом маршрут рейса FR4978 из Афин не проходил над БелАЭС.



