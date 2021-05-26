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ГПК: иностранцы не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов

26.05.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте Госпогранкомитета появилось сообщение, в котором от имени ведомства утверждается, что из-за отмены авиарейсов иностранцы не могут вернуться домой. 

«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства.

Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь.

Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы. В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран»,— говорится в сообщении.

 
 
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Сегодня на сайте Госпогранкомитета появилось сообщение, в котором от имени ведомства утверждается, что из-за отмены авиарейсов иностранцы не могут вернуться...
 
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