|
ГПК: иностранцы не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов
Источник материала: Onliner
Сегодня на сайте Госпогранкомитета появилось
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства.
Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь.
Отмечаем, что указанные вопросы находятся вне компетенции органов пограничной службы. В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран»,— говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на сайте Госпогранкомитета появилось сообщение, в котором от имени ведомства утверждается, что из-за отмены авиарейсов иностранцы не могут вернуться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)