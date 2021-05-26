В Италии арестовали Rolls-Royce из России. Причина — кожа крокодила в салоне

Источник материала: Onliner

В Италию из России привезли Rolls-Royce Phantom для последующей продажи. Да, такое тоже бывает. Но найти нового владельца машине пока не суждено: роскошный седан арестовали. Выяснилось, что салон Rolls-Royce отделан кожей крокодила вымирающего вида.

По информации сайта Corriere Fiorentino , автомобиль был арестован финансовой гвардией и таможенной службой страны. Машина направлялась в один из автоцентров Рима. Оказывается, для отделки кресел и некоторых других элементов салона в этом Rolls-Royce используется кожа крокодила, охраняемого Вашингтонской международной конвенцией о защите видов.





Заказать такую отделку у дилера невозможно. Сейчас выясняется, где именно был переделан интерьер. Скорее всего, доработку салона делали в России.