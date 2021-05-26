ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Италии арестовали Rolls-Royce из России. Причина — кожа крокодила в салоне

26.05.2021 17:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Италию из России привезли Rolls-Royce Phantom для последующей продажи. Да, такое тоже бывает. Но найти нового владельца машине пока не суждено: роскошный седан арестовали. Выяснилось, что салон Rolls-Royce отделан кожей крокодила вымирающего вида.

По информации сайта Corriere Fiorentino, автомобиль был арестован финансовой гвардией и таможенной службой страны. Машина направлялась в один из автоцентров Рима. Оказывается, для отделки кресел и некоторых других элементов салона в этом Rolls-Royce используется кожа крокодила, охраняемого Вашингтонской международной конвенцией о защите видов.

В Италии арестовали Rolls-Royce из России. Причина — кожа крокодила в салоне

Заказать такую отделку у дилера невозможно. Сейчас выясняется, где именно был переделан интерьер. Скорее всего, доработку салона делали в России.

Mercedes-Benz A-Класс III (W176), 2014 г.в., 184 000 км
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
35 055 р.
14 000$ / 11 424€
Mercedes-Benz Viano I (W639), 2005 г.в., 328 500 км
черный, микроавтобус, дизель 2.2 л, автоматическая, задний привод
34 804 р.
13 900$ / 11 342€
Mercedes-Benz C-Класс IV (W205) Рестайлинг, 2019 г.в., 15 000 км
черный, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, задний привод
75 117 р.
30 000$ / 24 480€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италию из России привезли Rolls-Royce Phantom для последующей продажи. Да, такое тоже бывает. Но найти нового владельца машине пока не суждено: роскошный седан арестовали....
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала вядома пра суіцыд 17-гадовага падазраванага па справе за масавыя беспарадкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by