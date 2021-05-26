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В Италии арестовали Rolls-Royce из России. Причина — кожа крокодила в салоне
Источник материала: Onliner
В Италию из России привезли Rolls-Royce Phantom для последующей продажи. Да, такое тоже бывает. Но найти нового владельца машине пока не суждено: роскошный седан арестовали. Выяснилось, что салон Rolls-Royce отделан кожей крокодила вымирающего вида.
По информации сайта
Заказать такую отделку у дилера невозможно. Сейчас выясняется, где именно был переделан интерьер. Скорее всего, доработку салона делали в России.
белый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
черный, микроавтобус, дизель 2.2 л, автоматическая, задний привод
черный, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, задний привод
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В Италию из России привезли Rolls-Royce Phantom для последующей продажи. Да, такое тоже бывает. Но найти нового владельца машине пока не суждено: роскошный седан арестовали....
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