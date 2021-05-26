Минобороны проверило боевую готовность ракетных войск

Завершена внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в Министерстве обороны.



Фото: Минобороны

Указанные мероприятия начались 18 мая под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майора Геннадия Козловского. Планировалось задействовать до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава.

В ходе итоговых комплексных контрольных занятий воинские части и подразделения успешно выполнили учебно-боевые задачи по несению боевого дежурства на назначенных объектах и нанесению ракетных ударов. Результаты проверки обобщаются. Впереди у ракетчиков возвращение в пункты постоянной дислокации, добавили в Минобороны.