Мингорсуд не удовлетворил жалобу на арест журналистки TUT.by Любови Касперович

Минский городской суд по итогам заседания 26 мая оставил без изменений решение суда Московского района столицы о 15-суточном аресте журналистки TUT.by Любови Касперович, сообщает портал в своем телеграм-канале.





Журналистку задержали 14 мая возле Дома правосудия, где в тот день началось судебное разбирательство по «делу студентов». Лишь спустя трое суток стало известно, что в отношении Касперович составили протокол за якобы участие в массовом мероприятии, передает БелаПАН .

Суд над ней прошел 17 мая, длился почти весь рабочий день. Из материалов дела следует, что Касперович с 10:10 до 10:40 пикетировала перед Домом правосудия. Сама журналистка и свидетель заявили, что в указанное время она находилась в здании суда, а после, когда ее не пустили в зал заседания, — на улице брала интервью у друзей одного из обвиняемых.