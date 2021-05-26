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ФРГ осуждает белорусские власти за видео с задержанным Протасевичем

26.05.2021 18:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти ФРГ "категорически" осуждают вынужденную посадку лайнера Ryanair в Минске, задержание находившегося на его борту активиста Романа Протасевича и распространенное затем в интернете видео с его "так называемыми признаниями".

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции в Берлине в среду, 26 мая.

Он напомнил, что накануне в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель и другие главы государств и правительств стран Евросоюза "недвусмысленно и ясно отреагировали на это действительно беспрецедентное происшествие с вынужденной посадкой самолета и похищением критически настроенного журналиста и его подруги".

Берлин также осуждает "отвратительный прием белорусских властей - представлять общественности своих пленников, якобы делающих признания, с загримированными следами побоев и жестокого обращения", - также заявил Зайберт.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти ФРГ "категорически" осуждают вынужденную посадку лайнера Ryanair в Минске, задержание находившегося на его борту активиста Романа Протасевича и...
 
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