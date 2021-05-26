Боль садовода: как избавиться от муравьев на пионах?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пионы – пышные и нежные цветы, за которыми с особой любовью ухаживают все садоводы, с нетерпением ожидая их цветения. Но случается так, что в начале летнего сезона на цветах появляется пара-тройка муравьев, которые могут превратиться в настоящие полчища и помешать цветам распуститься.

По словам опытных садоводов, причина нашествия насекомых кроется в сахарном нектаре, выделяемом пионами. Просто вспомните, насколько сладко и притягательно пахнут любимые цветы, и все сразу станет понятно: пионы – это маленькая "кондитерская" для изголодавшихся насекомых.

Как же избавиться от муравьев-сладкоежек на пионах – читайте в рекомендациях Sputnik.

Народные методы уничтожения муравьев

Если вы не сторонник химической "артиллерии", стоит попробовать изгнать непрошеных гостей при помощи рецептов наших бабушек и мам.

Способ 1 – чеснок

Так как насекомые спешат на аромат цветов, стоит применить метод "неприятного запаха". Не беспокойтесь, это никак не скажется на красоте растений, изменится лишь цветочное "амбре". Для этого обработайте стебли пионов чесночным раствором (головка чеснока на три литра воды). Также можно опрыскивать и почву около клумбы.

Способ 2 – борная кислота

Не менее действенным методом является обработка пионов средством с борной кислотой. Для раствора понадобятся: литр воды, несколько столовых ложек меда и одна ложка борной кислоты. Кстати, мед добавляют не для сладости, а в качестве маскировки ядовитого запаха.

Способ 3 – полынь

Полынь также помогает избавиться от вредителей на растениях. Для приготовления раствора понадобится: литр кипяченой воды и 20 граммов сушеной полыни. Обрабатывать пионы стоит охлажденным настоем.

Способ 4

Самым простым средством от муравьев считается разрыхлитель, который точно найдется на кухне каждой хозяйки. Вокруг скопления насекомых и стеблей пионов рассыпаем пекарский порошок, аромат которого также привлечет насекомых. После того, как муравьи вкусят "радость пекаря", они моментально начнут погибать.

Химические методы уничтожения

Если колония муравьев уже заполонила всю клумбу и никак не реагирует на народные хитрости, стоит применить "удушающий прием" химией.

Самый быстрый и действенный способ уничтожения – использование специальных препаратов на основе диазолина. К таким относят: порошки и растворы "Муравьин", "Муравьед" и "Мурацид".

Помните, что это радикальный и сильный метод борьбы, который стоит применять в крайних случаях и строго по инструкции.