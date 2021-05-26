Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Захарова высказалась о "руке Москвы" в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

В России обратили внимание на то, как ситуация с бортом Ryanair в небе над Республикой Беларусь в последние несколько дней взволновала международное сообщество, сказала представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы обратили внимание на то, как наши западные партнеры ― главы государств и правительств, официальные представители и СМИ, в основном, тоже мейнстримовые, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией… Не прошло и трех суток с момента происшествия, еще не завершены следственные мероприятия, не получены разъяснения авиационных экспертов, но западные партнеры как один стремительно, единодушно и, как всегда, безосновательно сделали свои выводы", ― сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона сфокусировались на необходимости проведения расследования – объективного, обстоятельного изучения фактов о произошедшем, однако начались спекуляции по поводу несуществующей "руки Москвы" в этом событии.

"Премьер-министр Чехии по горячим следам заявил: "Согласно доступной информации, в самолете находились 4 гражданина России, которые, весьма вероятно, имеют с данным невероятным актом много общего". Дальше начали делать выводы, что эти граждане якобы покинули самолет, остались на территории Беларуси. То есть тренд задается официальными лицами, которые каким-то удивительным образом комбинируют факты с фальшью, а дальше все это уже распространяется через СМИ в удивительных, фантастических интерпретациях", ― сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ привела также цитату пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая высказалась на животрепещущую тему дважды: "Мы не считаем, что дело обстоит таким образом (речь об участи России в инциденте), я никоим образом не сигнализировала о том, что мы вчера придерживались такой точки зрения, и это не изменилось. Я не пыталась делать такие поспешные выводы, а лишь хотела сказать, что между ними (Россией и Беларусью) близкие отношения", ― процитировала Захарова.

"В очень многих цитатах официальных представителей западных государств мы заметили, что подчеркивается в данном контексте особые, тесные и близкие отношения России и Беларуси. Видимо, для многих стало открытием, что существует Союзное государство", ― отметила Захарова.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Доминик Рааб отметил, что данный инцидент не мог случиться без, "как минимум, молчаливого согласия Москвы", на что Захарова поинтересовалась у британских коллег, каким образом могло быть получено это "молчаливое согласие".

"Я многих читала и многие меня не удивили. Но все-таки есть какая-то граница и приличия и профессиональной этики... С одной стороны, то, что мы услышали, это единый залп на грани истерики, а с другой стороны, абсолютное отсутствие единства в фактах", ― сказала Захарова.

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