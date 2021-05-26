ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Захарова высказалась о "руке Москвы" в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

26.05.2021 18:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Захарова высказалась о "руке Москвы" в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

В России обратили внимание на то, как ситуация с бортом Ryanair в небе над Республикой Беларусь в последние несколько дней взволновала международное сообщество, сказала представитель внешнеполитического ведомства. 

© Sputnik
Межевич о выступлении Лукашенко и будущем Протасевича

"Мы обратили внимание на то, как наши западные партнеры ― главы государств и правительств, официальные представители и СМИ, в основном, тоже мейнстримовые, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией… Не прошло и трех суток с момента происшествия, еще не завершены следственные мероприятия, не получены разъяснения авиационных экспертов, но западные партнеры как один стремительно, единодушно и, как всегда, безосновательно сделали свои выводы", ― сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона сфокусировались на необходимости проведения расследования – объективного, обстоятельного изучения фактов о произошедшем, однако начались спекуляции по поводу несуществующей "руки Москвы" в этом событии.

"Премьер-министр Чехии по горячим следам заявил: "Согласно доступной информации, в самолете находились 4 гражданина России, которые, весьма вероятно, имеют с данным невероятным актом много общего". Дальше начали делать выводы, что эти граждане якобы покинули самолет, остались на территории Беларуси. То есть тренд задается официальными лицами, которые каким-то удивительным образом комбинируют факты с фальшью, а дальше все это уже распространяется через СМИ в удивительных, фантастических интерпретациях", ― сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ привела также цитату пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая высказалась на животрепещущую тему дважды: "Мы не считаем, что дело обстоит таким образом (речь об участи России в инциденте), я никоим образом не сигнализировала о том, что мы вчера придерживались такой точки зрения, и это не изменилось. Я не пыталась делать такие поспешные выводы, а лишь хотела сказать, что между ними (Россией и Беларусью) близкие отношения", ― процитировала Захарова.

"В очень многих цитатах официальных представителей западных государств мы заметили, что подчеркивается в данном контексте особые, тесные и близкие отношения России и Беларуси. Видимо, для многих стало открытием, что существует Союзное государство", ― отметила Захарова.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Доминик Рааб отметил, что данный инцидент не мог случиться без, "как минимум, молчаливого согласия Москвы", на что Захарова поинтересовалась у британских коллег, каким образом могло быть получено это "молчаливое согласие".

"Я многих читала и многие меня не удивили. Но все-таки есть какая-то граница и приличия и профессиональной этики... С одной стороны, то, что мы услышали, это единый залп на грани истерики, а с другой стороны, абсолютное отсутствие единства в фактах", ― сказала Захарова.  

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В странах Запада единодушно и безосновательно сделали выводы о российском вмешательстве в ситуацию с посадкой самолета в Минске, и эти фейки стремительно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны проверило боевую готовность ракетных войск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by