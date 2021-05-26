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Пункт пропуска «Мядининкай» заработал в штатном режиме
Источник материала: Навiны
Литовский пункт пропуска «Мядининкай» возобновил работу после отключения электричества, сообщили в Гродненской региональной таможне.
Как проинформировала литовская сторона, работа электросети в «Мядининкае» восстановлена. Сейчас контролирующие службы Литвы оформляют транспорт в штатном режиме.
Водителям и перевозчикам напоминают, что в данном пункте пропуска идет масштабная реконструкция.
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Литовский пункт пропуска «Мядининкай» возобновил работу после отключения электричества, сообщили в Гродненской региональной таможне.
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