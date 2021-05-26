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Глава КГБ: Протасевич соответствует «определению террориста, боевика-наемника»
Источник материала: АФН
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и участником кровавых событий на юго-востоке Украины.
"Да, он задержан. Проводятся следственные действия", - сказал сегодня Тертель.
"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», - утверждает глава КГБ, которого цитирует БелТА.
«Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей», - заявил Тертель.
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Глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и участником кровавых событий на юго-востоке Украины.
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