Глава КГБ: Протасевич соответствует «определению террориста, боевика-наемника»

Источник материала: АФН

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и участником кровавых событий на юго-востоке Украины.

"Да, он задержан. Проводятся следственные действия", - сказал сегодня Тертель.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», - утверждает глава КГБ, которого цитирует БелТА.

«Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей», - заявил Тертель.