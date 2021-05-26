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Сегодня, 26 мая, в Паневежисе на здании муниципалитета был поднят исторический флаг Беларуси
Источник материала: Партизан
Согласно пресс-релизу, так город высказал поддержку и солидарность с жителями Беларуси и городом-побратимом Витебском.
Baltarusijos vėliava© Shutterstock
Во вторник в знак протеста против насильственного режима Минска и захвата пассажирского самолета исторический флаг Беларуси был вывешен около здания Вильнюсского муниципалитета. Так столица Литвы продемонстрировала солидарность с Ригой, которая первая заменила белорусский государственный флаг историческим,
После этого Беларусь заявила о высылке латвийских дипломатов, Латвийское правительство в свою очередь выслало белорусских послов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал латвийским коллегам в случае необходимости оказать помощь, если она потребуется после высылки латвийских дипломатов из Беларуси.
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Согласно пресс-релизу, так город высказал поддержку и солидарность с жителями Беларуси и городом-побратимом Витебском.
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