Сегодня, 26 мая, в Паневежисе на здании муниципалитета был поднят исторический флаг Беларуси

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пишет delfi.lt В понедельник исторический флаг Беларуси появился на здании гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где во время чемпионата по хоккею проживает национальная сборная Беларуси. Во вторник в знак протеста против насильственного режима Минска и захвата пассажирского самолета исторический флаг Беларуси был вывешен около здания Вильнюсского муниципалитета. Так столица Литвы продемонстрировала солидарность с Ригой, которая первая заменила белорусский государственный флаг историческим,delfi.lt В понедельник исторический флаг Беларуси появился на здании гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где во время чемпионата по хоккею проживает национальная сборная Беларуси.





После этого Беларусь заявила о высылке латвийских дипломатов, Латвийское правительство в свою очередь выслало белорусских послов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал латвийским коллегам в случае необходимости оказать помощь, если она потребуется после высылки латвийских дипломатов из Беларуси.



