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МВД: за последний месяц изъято более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестов
Источник материала: Партизан
Более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестного движения, изъято в Беларуси только за последний месяц, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, выступая в Доме правительства в Минске в среду.
"Возбужден ряд уголовных дел, изъято более $300 тыс. только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения", - цитирует Кубракова госагентство
По его словам, подразделения МВД сейчас несут службу в штатном режиме, однако приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.
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Более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестного движения, изъято в Беларуси только за последний месяц, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков,...
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