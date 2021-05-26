ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кубраков рассказал о деятельности деструктивных чатов и кто ими руководит

26.05.2021 18:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Список Telegram-каналов в Беларуси, которые признаны экстремистскими, обширный, министр внутренних дел объяснил, кто координирует всю работу.

Деятельность деструктивных чатов координируется беглым гражданином Беларуси, заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Деятельность деструктивных чатов координируется экстремистом Антоном Мотолько - беглым гражданином Беларуси", - сказал Кубраков.



Telegam-канал "МотолькоПомоги" на территории Беларуси признан экстремистским. А сам он внесен в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Антон Мотолько обвиняется по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках. Напомним, ранее стало известно, что в министерство внутренних дел Беларуси поступили документы для организации розыска Мотолько, в том числе международного.

В настоящее время в список экстремистских материалов входят 30 Telegram-каналов и 22 чата.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список Telegram-каналов в Беларуси, которые признаны экстремистскими, обширный, министр внутренних дел объяснил, кто координирует всю работу.
 
Новости дня
Новости разные
 
airBaltic оценивает свои расходы на облет Беларуси в 200 тыс. евро в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by