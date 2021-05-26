Кубраков рассказал о деятельности деструктивных чатов и кто ими руководит

Деятельность деструктивных чатов координируется беглым гражданином Беларуси, заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.





"Деятельность деструктивных чатов координируется экстремистом Антоном Мотолько - беглым гражданином Беларуси", - сказал Кубраков.













Telegam-канал "МотолькоПомоги" на территории Беларуси признан экстремистским. А сам он внесен в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Антон Мотолько обвиняется по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках. Напомним, ранее стало известно, что в министерство внутренних дел Беларуси поступили документы для организации розыска Мотолько, в том числе международного.





В настоящее время в список экстремистских материалов входят 30 Telegram-каналов и 22 чата.



