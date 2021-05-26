airBaltic оценивает свои расходы на облет Беларуси в 200 тыс. евро в месяц

пишет interfax.by На этой неделе ограничение на выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси затронет 29 рейсов авиакомпании, или 8,1% общего количества. Аналогичная пропорция сохранится и в ближайшие недели,interfax.by





В настоящее время авиакомпания ожидает, что средняя продолжительность каждого такого рейса увеличится примерно на 10 минут.





Как сообщалось ранее, во вторник вечером латвийское правительство ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, ограничения на выдачу разрешений на полеты, на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов.





Решение правительства также предусматривает, что аэропорты Латвии не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте. Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси.

Минсообщения Латвии приостановило действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также приостановлено действие разрешения аirBaltic на маршрут в Минск





Решение вступило в силу немедленно.



