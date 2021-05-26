Дмитриев: «Властям самое время задать себе вопрос: «Оно того стоит?»

Источник материала: Салiдарнасць

Выступление Александра Лукашенко ничего нового не принесло, но показало, что сложившуюся ситуацию во власти оценивают, как серьезную, считает Андрей Дмитриев.

— Явно никто не рассчитывал на авиа-блокаду и стремительные решения обычно медлительного и осторожного Евросоюза, — пишет экс-кандидат в президенты. — В каком-то смысле сейчас против Лукашенко работает то, что долгие годы помогало. Беларусь не была в топе списка интересов Запада. Именно поэтому требования были невысокие, а реакции всегда небыстрые и половинчатые.

Теперь же, когда среди европейских политиков становится общепринятым мнение, что власть в Беларуси создает угрозу не только для своих граждан, но и для европейских, именно отсутствие в Беларуси серьезных интересов и признание, что белорусская власть на 100% ориентирована на Кремль, открывает путь к жёстким решениям.

Поэтому, когда вместо того, чтобы показывать, что Беларусь по-прежнему обеспечивает вопросы безопасности, с высоких трибун звучит угроза не останавливать миграционный и наркотрафик — это слышится, как дополнительный аргумент, что угроза выходит за рамки страны и надо ставить крест на Беларуси, как стране-партнере.

К чему такая линия ведет?

Мы де-факто получили блокаду гражданских перевозок, грузовые имеют все шансы пойти следом. Даже если не будет такого решения, просто в рамках понимания безопасности. Это удар не только по сфере перевозок и логистике, такое решение коснется всей промышленности, сделав наши товары еще менее рентабельными и конкурентноспособными.

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Если Беларусь признана опасной территорией, то страховые компании могут отказаться от страхования или начнут выставлять очень высокие цены на грузы, которые идут через Беларусь. И один из немногих прибыльных секторов экономики можно смело записывать в банкроты.

Четвертый пакет санкций уже очевидно будет принят, но станет жестче, чем планировалось и не будет последним. Изоляция и блокирование будут нарастать по всем направлениям.

В свою очередь, Кремль будет сокращать прямую финансовую поддержку, считая, что в таких условиях политическая и военная поддержка и есть главное, что они обеспечивают. Как сказал Путин во время своего послания: «Смысл и содержание политики России на международной арене обеспечить мир и безопасность...». Остальное через биржу в Москве или по системе связанных кредитов для поддержки российского бизнеса и интересов.

И я не согласен с Лукашенко, когда он говорит, что через две недели всё забудется . История с самолетом открыла дверь к жёстким мерам, которую до это европейцы старательно подпирали ногой, за что часто получали обвинения в слабости. Теперь Беларусь может стать для них возможностью, где будут показывать силу…

И властям самое время задать себе вопрос: «Оно того стоит?»