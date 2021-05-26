|
Дмитриев: «Властям самое время задать себе вопрос: «Оно того стоит?»
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Выступление Александра Лукашенко ничего нового не принесло, но показало, что сложившуюся ситуацию во власти оценивают, как серьезную, считает Андрей Дмитриев.
— Явно никто не рассчитывал на авиа-блокаду и стремительные решения обычно медлительного и осторожного Евросоюза, —
Теперь же, когда среди европейских политиков становится общепринятым мнение, что власть в Беларуси создает угрозу не только для своих граждан, но и для европейских, именно отсутствие в Беларуси серьезных интересов и признание, что белорусская власть на 100% ориентирована на Кремль, открывает путь к жёстким решениям.
Поэтому, когда вместо того, чтобы показывать, что Беларусь по-прежнему обеспечивает вопросы безопасности, с высоких трибун звучит угроза не останавливать миграционный и наркотрафик — это слышится, как дополнительный аргумент, что угроза выходит за рамки страны и надо ставить крест на Беларуси, как стране-партнере.
К чему такая линия ведет?
Мы де-факто получили блокаду гражданских перевозок, грузовые имеют все шансы пойти следом. Даже если не будет такого решения, просто в рамках понимания безопасности. Это удар не только по сфере перевозок и логистике, такое решение коснется всей промышленности, сделав наши товары еще менее рентабельными и конкурентноспособными.
Если Беларусь признана опасной территорией, то страховые компании могут отказаться от страхования или начнут выставлять очень высокие цены на грузы, которые идут через Беларусь. И один из немногих прибыльных секторов экономики можно смело записывать в банкроты.
Четвертый пакет санкций уже очевидно будет принят, но станет жестче, чем планировалось и не будет последним. Изоляция и блокирование будут нарастать по всем направлениям.
В свою очередь, Кремль будет сокращать прямую финансовую поддержку, считая, что в таких условиях политическая и военная поддержка и есть главное, что они обеспечивают. Как сказал Путин во время своего послания: «Смысл и содержание политики России на международной арене обеспечить мир и безопасность...». Остальное через биржу в Москве или по системе связанных кредитов для поддержки российского бизнеса и интересов.
И я не согласен с Лукашенко, когда он
И властям самое время задать себе вопрос: «Оно того стоит?»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик подчеркивает: история с самолетом открыла дверь к жестким мерам, которую до это европейцы старательно подпирали ногой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)