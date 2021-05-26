У Оксаны Зарецкой, члена Координационного совета, прошел обыск. Она на свободе

Источник материала: Салiдарнасць

После обыска Оксана Зарецкая была приглашена на беседу и предупреждена о недопустимости противоправных действий.





Фото с сайта правозащитного центра «Весна»

Как сообщил Координационный совет, Оксана находится на свободе. Задержания не было, поскольку у нее двое несовершеннолетних детей.

Пока средства связи у нее отсутствуют, необходимо время на восстановление доступа к аккаунтам, так как техника изъята.

Оксана Зарецкая – создательница Школы деловой культуры и этикета, преподаватель культурологии и эстетики, философии и дипломатического протокола. С августа она входит в основной состав Координационного совета.