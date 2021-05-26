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У Оксаны Зарецкой, члена Координационного совета, прошел обыск. Она на свободе
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После обыска Оксана Зарецкая была приглашена на беседу и предупреждена о недопустимости противоправных действий.
Фото с сайта правозащитного центра «Весна»
Как
Пока средства связи у нее отсутствуют, необходимо время на восстановление доступа к аккаунтам, так как техника изъята.
Оксана Зарецкая – создательница Школы деловой культуры и этикета, преподаватель культурологии и эстетики, философии и дипломатического протокола. С августа она входит в основной состав Координационного совета.
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Задержания не было, поскольку у нее двое несовершеннолетних детей.
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