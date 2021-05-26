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«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

26.05.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возле ТЦ «Силуэт» хотят реконструировать здание, в планах заказчика — надстройка 2 этажей у существующего объекта и пристройка шестиэтажного здания с подземным паркингом рядом. Минчан приглашают обсудить проект.

Объект расположен по ул. Красная, 23а в Минске. Площадь проектируемого участка — 0,68 га. Земля принадлежит ООО «Активагроконтакт». Для пристройки 6-этажки заказчик планирует взять еще 0,06 га земли в постоянное пользование, а также 0,5634 га во временное пользование на период строительства. С севера площадка ограничена территорией гаражного хозяйства «Минскводоканала», с востока — торговым центром «Силуэт», с юга — территорией «Принцесс Плаза Центр», с запада — территорией Минского государственного технологического колледжа.

«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

Цель проекта — вовлечение в экономическую деятельность неэффективно используемой территории, расположенной в самой высокой градостроительной ценности городского ядра г. Минска.

— Надстройка 2 этажей и пристройка нового 6-тиэтажного здания преобразует существующее строение в современный административно-общественный комплекс подземным гаражом-стоянкой. При реализации проекта заказчиком ООО «Активагроконтакт» предусмотрено строительство 4-х спортивных площадок для филиала БНТУ «Минский государственный технологический колледж», — комментируют в администрации.

Разработчик архитектурно-планировочной концепции по объекту — ПЧУП «Белинтаком».

«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»

Презентация архитектурно-планировочной концепции назначена на 15 июня 2021 года (с 18:30 до 19:30  по адресу: г. Минск, ул. Красная, 19б, актовый зал). Ознакомиться с экспозицией можно на сайте администрации или в вестибюле первого этажа по адресу: г. Минск, ул. Дорошевича, 8 (пн—пт с 8:00 до 20:00).  Замечания и предложения принимаются с 31 мая по 24 июня 2021 года в письменной либо электронной формах: г. Минск, 220013, ул. Дорошевича, 8, e-mail — sovadm@minsk.gov.by.

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Теги: Минск
 
 
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Возле ТЦ «Силуэт» хотят реконструировать здание, в планах заказчика — надстройка 2 этажей у существующего объекта и пристройка шестиэтажного здания с подземным...
 
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