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С начала года число занятых в экономике сократилось на 14 тысяч человек, а с августа 2020 — на 27,7 тысячи

26.05.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белстат опубликовал свежую статистику по числу занятых в экономике. В апреле в белорусской экономике были заняты 4,2893 миллиона человек. Для сравнения, в декабре прошлого года — 4,3033 миллиона. То есть на 14 тысяч человек больше. 

Интересно, что в марте число занятых в экономике составляло 4,2981 миллиона. Выходит, только за апрель число занятых в экономике уменьшилось на 8,8 тысячи человек. С августа 2020 года число занятых в экономике уменьшилось на 27,7 тысячи человек.

Кто считается занятым в экономике? Согласно постановлению Совета министров №239 от 31 марта 2018 года, к ним относятся:

  • граждане, которые работают по трудовому договору либо на условиях членства в производственном кооперативе или КФХ;
  • индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам;
  • «самозанятые», ведущие деятельность без регистрации ИП с уплатой единого налога;
  • военнослужащие, резервисты во время сборов;
  • адвокаты и нотариусы;
  • занимающиеся агроусадьбами, ремесленники, члены творческих союзов;
  • священнослужители, учащиеся духовных заведений;
  • сельские жители, ведущие личное подсобное хозяйство;
  • зарегистрированные безработные;
  • студенты дневных отделений;
  • родители детей в возрасте до 7 лет, родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
  • спортсмены-сборники.

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Белстат опубликовал свежую статистику по числу занятых в экономике. В апреле в белорусской экономике были заняты 4,2893 миллиона человек. Для сравнения, в декабре...
 
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