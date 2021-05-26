С начала года число занятых в экономике сократилось на 14 тысяч человек, а с августа 2020 — на 27,7 тысячи

Белстат опубликовал свежую статистику по числу занятых в экономике. В апреле в белорусской экономике были заняты 4,2893 миллиона человек. Для сравнения, в декабре прошлого года — 4,3033 миллиона. То есть на 14 тысяч человек больше.
Интересно, что в марте число занятых в экономике составляло 4,2981 миллиона. Выходит, только за апрель число занятых в экономике уменьшилось на 8,8 тысячи человек. С августа 2020 года число занятых в экономике уменьшилось на 27,7 тысячи человек.
Кто считается занятым в экономике? Согласно постановлению Совета министров №239 от 31 марта 2018 года, к ним относятся:
граждане, которые работают по трудовому договору либо на условиях членства в производственном кооперативе или КФХ;
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам;
«самозанятые», ведущие деятельность без регистрации ИП с уплатой единого налога;
военнослужащие, резервисты во время сборов;
адвокаты и нотариусы;
занимающиеся агроусадьбами, ремесленники, члены творческих союзов;
священнослужители, учащиеся духовных заведений;
сельские жители, ведущие личное подсобное хозяйство;
зарегистрированные безработные;
студенты дневных отделений;
родители детей в возрасте до 7 лет, родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;