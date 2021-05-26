С начала года число занятых в экономике сократилось на 14 тысяч человек, а с августа 2020 — на 27,7 тысячи

Источник материала: Onliner

Белстат опубликовал свежую статистику по числу занятых в экономике. В апреле в белорусской экономике были заняты 4,2893 миллиона человек. Для сравнения, в декабре прошлого года — 4,3033 миллиона. То есть на 14 тысяч человек больше.

Интересно, что в марте число занятых в экономике составляло 4,2981 миллиона. Выходит, только за апрель число занятых в экономике уменьшилось на 8,8 тысячи человек. С августа 2020 года число занятых в экономике уменьшилось на 27,7 тысячи человек.

Кто считается занятым в экономике? Согласно постановлению Совета министров №239 от 31 марта 2018 года, к ним относятся:

граждане, которые работают по трудовому договору либо на условиях членства в производственном кооперативе или КФХ;

индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам;

«самозанятые», ведущие деятельность без регистрации ИП с уплатой единого налога;

военнослужащие, резервисты во время сборов;

адвокаты и нотариусы;

занимающиеся агроусадьбами, ремесленники, члены творческих союзов;

священнослужители, учащиеся духовных заведений;

сельские жители, ведущие личное подсобное хозяйство;

зарегистрированные безработные;

студенты дневных отделений;

родители детей в возрасте до 7 лет, родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет либо родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

спортсмены-сборники.