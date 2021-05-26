Глава МИД Литвы: Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на выступление Александра Лукашенко 26 мая на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.



Фото: delfi.lt

«Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону, — написал Ландсбергис на своей странице в «Твиттере». — Террорист — это тот, кто поступает или намерен поступать, как террорист. Это дальнейшая эскалация со стороны режима, к которой Европа должна быть готова».

Утром 26 мая в провластных телеграм-каналах стали появляться сообщения, как утверждается, с отдельными заявлениями Лукашенко на встрече. В частности, были опубликованы два следовавших друг за другом сообщения, которые касались оценки им реакции стран Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске: «Лукашенко: не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек» и «Лукашенко: мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны в телеграм-канале одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ.

Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.