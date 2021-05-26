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Федеральная прокуратура Германии начала предварительное расследование по заявлению о насилии над протестующими в Беларуси

26.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Федеральная прокуратура Германии начала предварительное расследование по заявлению о насилии над участниками акций протеста в Беларуси, сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Федеральная прокуратура Германии начала предварительное расследование по заявлению о насилии над протестующими в Беларуси

Заявление было подано в начале мая четырьмя берлинскими адвокатами от имени десяти белорусов, пострадавших от силовиков в августе прошлого года. Речь идет о нечеловеческих условиях перевозки, содержания под стражей, избиениях, угрозах и оскорблениях.

«Мы ожидаем, что Федеральная прокуратура начнет формальное расследование», — заявил газете адвокат Онур Озата.

По мнению заявителей, прокуратура должна расследовать преступления в Беларуси по принципу универсальной юрисдикции.

19 мая стало известно, что офис белорусского демократического лидера Светланы Тихановской направил в Федеральную прокуратуру Германии письмо с призывом к федеральному прокурору Питеру Франку возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко и представителей его режима по заявлению, поданному немецкими адвокатами от имени десяти белорусов.

 
 
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Федеральная прокуратура Германии начала предварительное расследование по заявлению о насилии над участниками акций протеста в Беларуси, сообщила немецкая...
 
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