ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси назвал разворот рейса Белавиа «практически воздушным пиратством»

26.05.2021 19:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

МИД Беларуси назвал разворот рейса Белавиа в Испанию «практически воздушным пиратством» из-за решения Франции закрыть воздушное пространство для белорусской авиакомпании.

"Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство. Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего Франции, уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У «Белавиа» были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию», - говорится в сообщении государственной авиакомпании.

Позже выяснилось, что за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании.

При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели, а французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции.

«…запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции. Обновленный запрет «Белавиа» получила сегодня только в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск», - говорится в сообщении.

«Повторная попытка согласования маршрута с Управлением воздушного движения Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву», - посетовали в авиакомпании.

Пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил, что Варшава не запрещала пролёт самолёта через воздушное пространство страны, но пилоты были предупреждены о возможных проблемах при пересечении французской границы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси назвал разворот рейса Белавиа в Испанию «практически воздушным пиратством» из-за решения Франции закрыть воздушное пространство для белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С пристройкой 6-этажного здания». Минчан пригласили обсудить реконструкцию объекта возле ТЦ «Силуэт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by