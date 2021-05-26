МИД Беларуси назвал разворот рейса Белавиа «практически воздушным пиратством»

Источник материала: АФН

МИД Беларуси назвал разворот рейса Белавиа в Испанию «практически воздушным пиратством» из-за решения Франции закрыть воздушное пространство для белорусской авиакомпании.

"Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство. Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего Франции, уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У «Белавиа» были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию», - говорится в сообщении государственной авиакомпании.

Позже выяснилось, что за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании.

При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели, а французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции.

«…запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции. Обновленный запрет «Белавиа» получила сегодня только в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск», - говорится в сообщении.

«Повторная попытка согласования маршрута с Управлением воздушного движения Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву», - посетовали в авиакомпании.

Пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил, что Варшава не запрещала пролёт самолёта через воздушное пространство страны, но пилоты были предупреждены о возможных проблемах при пересечении французской границы.