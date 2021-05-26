Беларусь и Россия нацелены создавать совместные предприятия

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как будет развиваться экономическое сотрудничество двух государств, рассказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев в ходе пресс-конференции на тему: "Товарооборот России и Беларуси. Совместные пути преодоления экономических проблем, связанных с пандемией" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Мы исходим из того, что во многих случаях, поощряя белорусский экспорт в Россию, мы содействуем и российскому экспорту. Очень важной статьей белорусского экспорта является продукция машиностроения. Конечный продукт в виде трактора, грузовика, троллейбуса на 40-70% состоит из российских компонентов или других составляющих – металлов, пластмассы, отдельных узлов и агрегатов", – рассказал Золотарев.

Объединить потенциал

В рамках экономической интеграции Беларусь и Россия стремятся нивелировать внутреннюю конкуренцию между отраслями двух государств. И в первую очередь в машиностроении. Уже сегодня белорусская техника производится в глубокой кооперации с российскими партнерами. В качестве примера Юрий Золотарев привел БелАЗ – одного из ведущих мировых производителей карьерных самосвалов.

"В промышленную кооперацию по линии БелАЗа вовлечено порядка 200 предприятий с российской стороны с общим охватом сотрудников 170 тысяч человек", – привел пример спикер.

Таким образом стороны объединяют совместный научный и производственный потенциал, что повышает качество и снижает себестоимость продукции, что делает ее конкурентоспособной на мировом рынке.

"Основная задача, которую обозначили лидеры наших государств, заключается в следующем – нужно выходить на создание совместных производств, выпуск совместно произведенной продукции и продвижение ее на рынки третьих стран", – пояснил спикер.

Общий объем иностранных инвестиций в Беларусь в первом квартале текущего года составил более 3 млрд долларов. Из них 1 млрд 123 млн составляют инвестиции из России. В первую очередь инвесторов привлекает особый "микроклимат" ведения бизнеса в свободных экономических зонах Беларуси.

"В шести свободных экономических зонах расположено более 50 производственных предприятий или с чисто российским, или с участием российского капитала. Общее количество совместных предприятий составляет более 2300", – отметил Золотарев.

Фактически уже сегодня можно говорить о создании единой взаимовыгодной экономической модели Союзного государства, которая может стать локомотивом развития всего ЕАЭС. Реализация стратегической задачи позволит не только закрепиться на внешних рынках, но и стать ключевым игроком в мировой экономике.

Полную версию пресс-конференции на тему: "Товарооборот России и Беларуси. Совместные пути преодоления экономических проблем, связанных с пандемией" смотрите на Sputnik Беларусь.

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