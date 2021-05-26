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«Белавиа» объяснила, почему была вынуждена развернуть самолет, летевший в Барселону

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск.

Как сообщили в «Белавиа», у них были все разрешения на выполнение данного полета.

— Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании.

При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши.

Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции.

В авиакомпании отметили, что запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции.

Обновленный запрет «Белавиа» получила сегодня только в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск.

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Теги: Минск
 
 
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Борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск
 
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