Белорусские правозащитники признали политзаключенными россиянку Софью Сапегу и еще четверых человек

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитные организации Беларуси признали гражданку России Софью Сапегу, арестованную в Минске на два месяца, политзаключенной.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте «Весны».

«Мы оцениваем преследование Александра Храпко, Игоря Винокурова, Эдуарда Кудынюка (несовершеннолетний), Александра Винярского и Софьи Сапеги, арестованных и обвиненных по ч. 2 ст. 293 УК Беларуси («Массовые беспорядки») и ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как преследование по политическим мотивам», — заявили правозащитники.

Они потребовали немедленно освободить политзаключенных и прекратить уголовное преследование.

26 мая адвокат Сапеги Александр Филанович не смог попасть в СИЗО и встретиться с подзащитной, несмотря на наличие соответствующего разрешения.

Он рассказал BBC , что ему не удалось пообщаться с Сапегой из-за отсутствия свободных кабинетов. При этом Филанович сообщил, что в дело вступили еще два адвоката, но никто из них так и не попал в СИЗО к девушке.

Адвокат также сказал, что подал жалобу в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софьи. В жалобе отмечается, что защиту не ознакомили с документами, касающихся задержания.