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Белорусские правозащитники признали политзаключенными россиянку Софью Сапегу и еще четверых человек
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитные организации Беларуси признали гражданку России Софью Сапегу, арестованную в Минске на два месяца, политзаключенной.
Об этом говорится в совместном заявлении,
«Мы оцениваем преследование Александра Храпко, Игоря Винокурова, Эдуарда Кудынюка (несовершеннолетний), Александра Винярского и Софьи Сапеги, арестованных и обвиненных по ч. 2 ст. 293 УК Беларуси («Массовые беспорядки») и ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как преследование по политическим мотивам», — заявили правозащитники.
Они потребовали немедленно освободить политзаключенных и прекратить уголовное преследование.
26 мая адвокат Сапеги Александр Филанович не смог попасть в СИЗО и встретиться с подзащитной, несмотря на наличие соответствующего разрешения.
Он рассказал
Адвокат также сказал, что подал жалобу в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софьи. В жалобе отмечается, что защиту не ознакомили с документами, касающихся задержания.
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В списке есть несовершеннолетний.
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